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懷石料理元素 日式外賣便當

副刊版 2022/04/01

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主打精緻懷石料理的中環日式料理餐廳「四季菊」，行政總廚後藤正行在疫情肆虐下靈活變陣，以時令食材炮製出5款外賣便當，更貫徹其職人風格，不忘對擺盤的堅持，單是精緻的賣相已足以令人食指大動。

香氣四溢的5款日

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欄名 : Food

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