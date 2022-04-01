懷石料理元素 日式外賣便當 副刊版 2022/04/01 分享： 主打精緻懷石料理的中環日式料理餐廳「四季菊」，行政總廚後藤正行在疫情肆虐下靈活變陣，以時令食材炮製出5款外賣便當，更貫徹其職人風格，不忘對擺盤的堅持，單是精緻的賣相已足以令人食指大動。 香氣四溢的5款日 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 美籍主廚加盟瑰麗酒店 創作全新美國扒房菜式 今日 美籍主廚加盟瑰麗酒店 創作全新美國扒房菜式 味蕾上的東瀛之旅 品味日籍壽司達人美食 2022/03/18 味蕾上的東瀛之旅 品味日籍壽司達人美食 大廚上門即席烹煮 在家品嘗高級西式Omakase 2022/03/18 大廚上門即席烹煮 在家品嘗高級西式Omakase 在家品味酒店居酒屋美食 日式菜餚及雞尾酒外賣送遞 2022/03/11 在家品味酒店居酒屋美食 日式菜餚及雞尾酒外賣送遞 米芝蓮1星餐廳ANDO 全新季節菜單 以菜式說故事 2022/03/11 米芝蓮1星餐廳ANDO 全新季節菜單 以菜式說故事 外賣