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春天該很好 Van Cleef & Arpels

副刊版 2022/04/01

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每年今天，很自然地會哼起張國榮的《春夏秋冬》，即使疫情期間天空多灰，也得保持放亮的正念。同樣，同在這星球上的法國Van Cleef & Arpels，今年趁春分節氣帶來Two Butterfly和

...

欄名 : Jewelry

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