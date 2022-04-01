  • 21°C
香港時間 : 2022401日 (五) 01:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

侯斯頓之戀 OMEGA x Swatch

副刊版 2022/04/01

分享：

在疲弱的市道下，各大品牌明白沉默不會有金執到的，紛紛絞盡腦汁為市場打強心針，如GUCCI聯乘adidas……在錶界也來個破天荒合體！同是SWATCH集團門下的OMEGA和Swatch第一次攜手合作推出

...

欄名 : Watch

最新專欄文章 更多

俄烏衡突未了 能源市場將大洗牌?
2022/03/26
俄烏衡突未了 能源市場將大洗牌?
白潛行與啞光灰飛行 Bell & Ross
2022/03/25
白潛行與啞光灰飛行 Bell & Ross
一期一會 Patek Philippe
2022/03/18
一期一會 Patek Philippe
谷愛凌帶動酷經濟 IWC挾滑雪女神立下2022目標
2022/03/11
谷愛凌帶動酷經濟 IWC挾滑雪女神立下2022目標
神之點滴Vacheron Constantin
2022/03/04
神之點滴Vacheron Constantin
美國 品牌 二手市場 地球 Adidas 太空人 SpaceX 月球 GUCCI 金星

上一篇文章

春天該很好 Van Cleef & Arpels

下一篇文章

幼稚園疫情下開放支援家長 幼兒主導學得開心又投入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？