侯斯頓之戀 OMEGA x Swatch

在疲弱的市道下，各大品牌明白沉默不會有金執到的，紛紛絞盡腦汁為市場打強心針，如GUCCI聯乘adidas……在錶界也來個破天荒合體！同是SWATCH集團門下的OMEGA和Swatch第一次攜手合作推出

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