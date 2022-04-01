侯斯頓之戀 OMEGA x Swatch 副刊版 2022/04/01 分享： 在疲弱的市道下，各大品牌明白沉默不會有金執到的，紛紛絞盡腦汁為市場打強心針，如GUCCI聯乘adidas……在錶界也來個破天荒合體！同是SWATCH集團門下的OMEGA和Swatch第一次攜手合作推出 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 俄烏衡突未了 能源市場將大洗牌? 2022/03/26 俄烏衡突未了 能源市場將大洗牌? 白潛行與啞光灰飛行 Bell & Ross 2022/03/25 白潛行與啞光灰飛行 Bell & Ross 一期一會 Patek Philippe 2022/03/18 一期一會 Patek Philippe 谷愛凌帶動酷經濟 IWC挾滑雪女神立下2022目標 2022/03/11 谷愛凌帶動酷經濟 IWC挾滑雪女神立下2022目標 神之點滴Vacheron Constantin 2022/03/04 神之點滴Vacheron Constantin 美國 品牌 二手市場 地球 Adidas 太空人 SpaceX 月球 GUCCI 金星