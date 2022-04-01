疫下投資舖位最佳時機 地產版 2022/04/01 分享： 第5波新冠疫情爆發後，不少市民改為在家工作，即使要到公司上班，放工後亦盡早回家，假日亦減少外出逛街，店舖提早關門，昔日熱鬧的商場都人流大減，大街水盡鵝飛，同時商舖的成交亦一樣淡靜。 根據美聯工商舖資料研 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 江靜明 美聯旺舖高級區域營業董事 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 債息倒掛 經濟衰退 投資市場 風高浪急 2022/03/31 債息倒掛 經濟衰退 投資市場 風高浪急 世界紛亂 港金融中心地位格外珍貴 2022/03/30 世界紛亂 港金融中心地位格外珍貴 限呎條款+「波叔Plan」 納米樓價走勢如何？ 2022/03/29 限呎條款+「波叔Plan」 納米樓價走勢如何？ 請交出路綫圖 重建工商界信心 2022/03/29 請交出路綫圖 重建工商界信心 地產代理商 被列入保就業剔除名單 2022/03/28 地產代理商 被列入保就業剔除名單 疫情 成交 商舖 商場 在家工作 美聯工商舖 土地註冊處 灣仔 紅磡 灣仔區