疫下投資舖位最佳時機

第5波新冠疫情爆發後，不少市民改為在家工作，即使要到公司上班，放工後亦盡早回家，假日亦減少外出逛街，店舖提早關門，昔日熱鬧的商場都人流大減，大街水盡鵝飛，同時商舖的成交亦一樣淡靜。

根據美聯工商舖資料研

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