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疫下投資舖位最佳時機

地產版 2022/04/01

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第5波新冠疫情爆發後，不少市民改為在家工作，即使要到公司上班，放工後亦盡早回家，假日亦減少外出逛街，店舖提早關門，昔日熱鬧的商場都人流大減，大街水盡鵝飛，同時商舖的成交亦一樣淡靜。

根據美聯工商舖資料研

...

撰文 : 江靜明 美聯旺舖高級區域營業董事

欄名 : 專家論市

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