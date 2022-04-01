  • 21°C
香港時間 : 2022401日 (五) 01:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

青衣交投氣氛好轉 2房門檻480萬起

地產版 2022/04/01

分享：

過去一星期確診數字逐步回落，放寬限聚在即，二手交投及睇樓氣氛回升，青衣區亦不例外，準買家相繼回流睇樓，以私樓計，2房480萬元起已有選擇，向來惜售的大單位門檻由1,000餘萬元起。

中原青衣美景花園高級

...

相關文章

青怡花園眼鏡房改1房 備精品裝修
今日
青怡花園眼鏡房改1房 備精品裝修
灝景灣單邊套3房 享藍巴勒海峽景
今日
灝景灣單邊套3房 享藍巴勒海峽景
曉峰園3房大屋則 間隔靈活多變
今日
曉峰園3房大屋則 間隔靈活多變

你可能感興趣

青怡花園眼鏡房改1房 備精品裝修
今日 01:00
青怡花園眼鏡房改1房 備精品裝修
灝景灣單邊套3房 享藍巴勒海峽景
今日 01:00
灝景灣單邊套3房 享藍巴勒海峽景
曉峰園3房大屋則 間隔靈活多變
今日 01:00
曉峰園3房大屋則 間隔靈活多變
發展商 放盤 青衣 盈翠半島 灝景灣 青怡花園 曉峰園 美景花園 翠怡花園 海欣花園

上一篇文章

珠海斗門區住宅地 3.4億人幣拍出

下一篇文章

青怡花園眼鏡房改1房 備精品裝修
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？