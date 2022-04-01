青衣交投氣氛好轉 2房門檻480萬起 地產版 2022/04/01 分享： 過去一星期確診數字逐步回落，放寬限聚在即，二手交投及睇樓氣氛回升，青衣區亦不例外，準買家相繼回流睇樓，以私樓計，2房480萬元起已有選擇，向來惜售的大單位門檻由1,000餘萬元起。 中原青衣美景花園高級 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 青怡花園眼鏡房改1房 備精品裝修 今日 青怡花園眼鏡房改1房 備精品裝修 灝景灣單邊套3房 享藍巴勒海峽景 今日 灝景灣單邊套3房 享藍巴勒海峽景 曉峰園3房大屋則 間隔靈活多變 今日 曉峰園3房大屋則 間隔靈活多變 你可能感興趣 青怡花園眼鏡房改1房 備精品裝修 今日 01:00 青怡花園眼鏡房改1房 備精品裝修 灝景灣單邊套3房 享藍巴勒海峽景 今日 01:00 灝景灣單邊套3房 享藍巴勒海峽景 曉峰園3房大屋則 間隔靈活多變 今日 01:00 曉峰園3房大屋則 間隔靈活多變 發展商 放盤 青衣 盈翠半島 灝景灣 青怡花園 曉峰園 美景花園 翠怡花園 海欣花園