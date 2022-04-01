青衣交投氣氛好轉 2房門檻480萬起

過去一星期確診數字逐步回落，放寬限聚在即，二手交投及睇樓氣氛回升，青衣區亦不例外，準買家相繼回流睇樓，以私樓計，2房480萬元起已有選擇，向來惜售的大單位門檻由1,000餘萬元起。

中原青衣美景花園高級

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