猶如天氣報告，各式媒體每天定時報道冠毒感染和死亡人數，每天約二百人死於冠毒，短短數月已逾七千人，被列為冠毒死亡（Covid Death）；以往最致命的肺癌，每年死亡人數約四千，相對下，冠毒禍害還更厲害。

相信大部分死者是死於冠毒，但也不能排除部分死者死於其他疾病，只是恰恰在死亡前染上冠毒。以美國冠毒死亡定義為例，任何死者只要在死亡前三十天內，證實被冠毒感染，便自動被歸類為冠毒死亡個案。

Cause of Death（死因）是因任何疾病或傷害啟動連串事件直接或間接引致死亡；定義聽來簡單，但實則相當複雜，原因是多種疾病可同時或先後發生，引起不同連串事件，若要知道是哪一疾病、哪項事件為主要死因，法醫官便要詳細研究病歷，再加上驗屍，才能準確證實其中複雜因果關係。

過去數月，公立醫院處於緊急狀態，大量長者染病入院，死亡人數倍增，工作人員既未能及時處理大量屍體，那又何來機會仔細研究真正死因？例如：長者心臟衰竭入院，進院後冠毒測試呈陽性，最終不治，那到底是冠毒引致心臟衰竭，抑或是本身心臟衰弱致命？冠毒可能只是輕微病徵，跟死亡或許沒有關係，要分析這問題便要花上時間。但當每日死亡人數高達二百時，便沒有可能按個別個案作死因調查。

但是，不論冠毒是主兇、幫兇抑或旁觀者，它總是有極強殺傷力，避之便大吉，疫苗是最佳保護。

長者們不能再遲疑了﹗