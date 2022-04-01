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好玩唔玩

副刊版 2022/04/01

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品牌不是個個節日都需要或適合應節，例如清明和重陽。

另外一個非常大伏位的節日，是愚人節。若非幽默者、非知分寸者，最好有點自知之明：Stay away from it！不然到頭來，玩番自己惹上關公災難，就要在April Fool's Day唱一首：「I started a joke...but the joke was on me」。

去年愚人節，德國汽車品牌Volkswagen（福士）宣布，會在美國區域改名為Voltswagen（volts是伏特、電壓），暗示品牌來年會主打電動車，還發了正式新聞稿公布：「我們知道，六六之年是一個不尋常的歲數去改名，但我們素來內心年輕……讓我們介紹Voltswagen……」寫到咁，很少人會想到堂堂大品牌會搵啲咁嘅嘢嚟玩。當時有媒體致電品牌詢問是否屬實，福士管理層實牙實齒確認，傳媒就放心報道，消息一出，有市場分析員讚好，福士股價由$32.40（美元，下同）升到$38.46，最後愚人節當日以$35.58收市。後來品牌高層在twitter道出真相：那只是愚人節惡作劇，他們沒打算轉名。

德國人的強項從不是幽默感，可能他們覺得這就叫funny，但公眾、記者、市場分析員齊齊鬧爆，這其實是欺騙，尤其是刻意誤導財經市場以致影響股價急升，操守和法律都有責任。以後如何再取得他們信任？有位記者直插福士：「你欺騙了我，也欺騙了CNBC、路透社……」品牌最緊要誠信，尤其是福士幾年前被揭發在美國銷售的車輛，刻意在發動機控制器植入特殊軟體，以逃避官方檢驗，但實際上這些車輛排放的廢氣全都超標十至四十倍。

此單舞弊案公眾記憶猶新，再加上愚人節欺騙全世界的行為，品牌是把自己在公眾腦中植入「大話精」形象，以後說甚麼，記者、財經市場、消費者都會即時反應：「我不確定應否相信出自此品牌的說話。」可能品牌以為，在愚人節製造一點好好玩的笑料和話題，但愚人才笨到會玩傳媒、玩市場、玩公眾，自製一場誠信災難，是搵自己最大的笨，真真好玩唔玩。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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