品牌不是個個節日都需要或適合應節,例如清明和重陽。

另外一個非常大伏位的節日,是愚人節。若非幽默者、非知分寸者,最好有點自知之明:Stay away from it!不然到頭來,玩番自己惹上關公災難,就要在April Fool's Day唱一首:「I started a joke...but the joke was on me」。

去年愚人節,德國汽車品牌Volkswagen(福士)宣布,會在美國區域改名為Voltswagen(volts是伏特、電壓),暗示品牌來年會主打電動車,還發了正式新聞稿公布:「我們知道,六六之年是一個不尋常的歲數去改名,但我們素來內心年輕……讓我們介紹Voltswagen……」寫到咁,很少人會想到堂堂大品牌會搵啲咁嘅嘢嚟玩。當時有媒體致電品牌詢問是否屬實,福士管理層實牙實齒確認,傳媒就放心報道,消息一出,有市場分析員讚好,福士股價由$32.40(美元,下同)升到$38.46,最後愚人節當日以$35.58收市。後來品牌高層在twitter道出真相:那只是愚人節惡作劇,他們沒打算轉名。

德國人的強項從不是幽默感,可能他們覺得這就叫funny,但公眾、記者、市場分析員齊齊鬧爆,這其實是欺騙,尤其是刻意誤導財經市場以致影響股價急升,操守和法律都有責任。以後如何再取得他們信任?有位記者直插福士:「你欺騙了我,也欺騙了CNBC、路透社……」品牌最緊要誠信,尤其是福士幾年前被揭發在美國銷售的車輛,刻意在發動機控制器植入特殊軟體,以逃避官方檢驗,但實際上這些車輛排放的廢氣全都超標十至四十倍。

此單舞弊案公眾記憶猶新,再加上愚人節欺騙全世界的行為,品牌是把自己在公眾腦中植入「大話精」形象,以後說甚麼,記者、財經市場、消費者都會即時反應:「我不確定應否相信出自此品牌的說話。」可能品牌以為,在愚人節製造一點好好玩的笑料和話題,但愚人才笨到會玩傳媒、玩市場、玩公眾,自製一場誠信災難,是搵自己最大的笨,真真好玩唔玩。