Dyson農場放養獲獎牛羊肉 city,super期間限量發售 副刊版 2022/04/01 分享： 英國科技品牌Dyson出品的吸塵機、風筒等，向來深受香港用家歡迎。最近，這個科技品牌跳入飲食界，推出自家農場Dyson Farming飼養的牛肉及羊肉。本地大型超市city,super亦首次引入這些肉 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 摩登中式餐廳 Little Bao推出全新超值午市套餐 2022/03/30 摩登中式餐廳 Little Bao推出全新超值午市套餐 Mira eShop 春夏限定快閃優惠 推出現金禮券享美饌 2022/03/30 Mira eShop 春夏限定快閃優惠 推出現金禮券享美饌 人氣手工薄餅店The Pizza Project 推出5款新口味薄餅 2022/03/28 人氣手工薄餅店The Pizza Project 推出5款新口味薄餅 Marks & Spencer復活節朱古力 可愛Percy小豬+復活兔圓球 2022/03/26 Marks & Spencer復活節朱古力 可愛Percy小豬+復活兔圓球 烘焙大師Gregoire Michaud推出全新麵包 2022/03/23 烘焙大師Gregoire Michaud推出全新麵包 英國 產品 品牌 超市 牛肉 機械人 海港城 農場 時代廣場 Dyson