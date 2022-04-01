Dyson農場放養獲獎牛羊肉 city,super期間限量發售

英國科技品牌Dyson出品的吸塵機、風筒等，向來深受香港用家歡迎。最近，這個科技品牌跳入飲食界，推出自家農場Dyson Farming飼養的牛肉及羊肉。本地大型超市city,super亦首次引入這些肉

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