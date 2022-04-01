「組裝合成」建築法 助加快房屋供應

第5波疫情突襲香港，身患重症及需要隔離人士急增，醫院面臨崩潰，第一所青衣方艙醫院卻在7日內完成，提供3,900個床位，讓隔離人士入住，分流身患重症患者，稍為紓緩醫院床位壓力。

上帝在7日創造天地，青衣方艙醫院也在7日內完成，是因為政府採用了「組裝合成」建築法（Modular Integrated Construction，MiC），單位組件在廠房大量生產後，直接在地盤裝嵌，大幅省卻興建過程。在極短時間內能生產出3,900個床位，證明「組裝合成」建築法有大幅縮短建築時間的好處，在此探討一下可以如何幫助加快房屋供應。

施工快省成本 減工傷意外

有建築師朋友指，「組裝合成」建築法的製成品並不夠「豪」，未夠細緻及美觀，影響售價，故此在興建私人樓宇並不普遍；其實「組裝合成」建築法的建築物，在設計上可以有不同檔次，只是過渡性房屋屬低成本的產品，令人錯覺只能生產低質素的建築物。

事實上，「組裝合成」建築法可以生產高質素的建築物，例如位於科學園的「創新斗室」（InnoCell），是以此方法建成的智能生活及協作空間，內裏設施完備，媲美酒店級數，以吸引本地及海外創科人才入住，而施工期只需要18個月，比傳統做法快了14個月，成本亦節省了百分之7。

現時業界尤其是公營房屋，已愈來愈普遍使用「預製組件」興建房屋，「組裝合成」建築法則進一步把「預製組件」組裝工序，完成至飾面、內部裝條、配件裝置等細緻程度，令組件從內地廠房運送到工地上，便可直接裝嵌，與砌積木無異，大大縮短興建時間、提升建築質素、減少工傷意外。

提升面積豁免 鼓勵業界採用

當然，全面推行「組裝合成」建築法，最現實是考慮成本問題，例如由於每個組件是以逐個單位組裝，變相單位與單位之間有兩塊牆壁，減少了實用面積，故縱使政府在2019年准許使用「組裝合成」技術的私人項目，可獲准額外加建6%的總樓面面積，一來一回亦未必能抵銷失去的實用面積。有見及此，剛剛發表的財政預算案提出，進一步把相關樓面面積豁免提升至10%，希望可以進一步鼓勵業界採用「組裝合成」建築法。

同時，推行「組裝合成」建築法亦要解決不少技術性問題，由設計申請、廠房生產、質素監督、運輸流程、工地限制等，均涉及創新的法例、技術及經驗。在設計方面，由於設計生產圖則要由有關政府部門預先批核，一些大量相同設計的建築組件，如方艙醫院、過渡性房屋及公營房屋等，由於設計變化不大，尚可以符合現今法例及操作要求；但若設計上稍有變動，目前的法例及操作則跟不上多變靈活的設計，限制了有關技術的應用。

對此，業界近年已慢慢採用「建築信息模擬」（Building Information Modelling，BIM），透過3D建築模擬軟件，管理發展項目的建築設計、施工及整個項目的生命周期，更容易溝通管理，相信會有助解決部分問題。

「建築信息模擬」系統 增效率

事實上，BIM有不少好處，但由於業界並沒有統一的系統，而且開發成本高昂、缺乏培訓，政府部門亦未準備好全面以BIM處理圖則審批，建議政府進一步積極與業界制定一套統一的系統規格標準，提供適切培訓予業界人士及學生，全面提升業界的操作效率。

至於生產方面，現時「組裝合成」建築法的組件，主要由內地廠房生產，發展商要安排專業人士，在兩地監督生產設計及裝嵌，需要額外人手及時間，增加額外成本，又欠缺彈性，亦變相把本地生產力的GDP轉移內地。

建「預製件」工廠 推動產業轉型

若未來更多建築項目採用「組裝合成」技術，會需要大量專業及勞動人才，而業界亦一直面對大型工程項目推行時間不均的問題，以致一時人手不足、一時又開工不足，故此整個業界的人力資源也有升級轉型的需要，以令人力資源的供求更穩定。

其中一個方法，可以考慮在本地建立「組裝合成」的建築工廠。政府正在研究規劃龍鼓灘填海，可以考慮在該處建設大型產業園，當中包括建立「預製組件」工廠，推動傳統建築產業的升級轉型。

另外，運輸大型組件、裝嵌工地細小等問題，亦是應用「組裝合成」技術的障礙。故此，此技術會比較適合應用於道路及工地限制較少的新發展區。要配合北部都會區發展，建立新制度、培訓人才、業界升級轉型、建立本地「組裝合成」建築工廠，實在刻不容緩。

▲ 青衣方艙醫院採用「組裝合成」建築法，在7日內快速完成，提供3900個床位。（資料圖片）