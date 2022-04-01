KFC設素材網站 產品高清圖免費下載 行政人員版 2022/04/01 分享： 商家在未經授權下使用大品牌圖片的情況時有發生，就連連鎖快餐店肯德基（KFC）也成為「偷圖」的目標。官方為打擊盜用圖片情況，最近開設自家素材網站，提供多款產品的高清圖片供用戶下載，且完全免費。 肯德基設立 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Windows 11 市佔率增長停滯 今日 Windows 11 市佔率增長停滯 Sony PS Plus升級 3新級別月費48元起 2022/03/31 Sony PS Plus升級 3新級別月費48元起 Apple Watch Series 7 更新後被指快充失靈 2022/03/31 Apple Watch Series 7 更新後被指快充失靈 三星4K智能顯示屏M8 配磁性無綫網絡鏡頭 2022/03/30 三星4K智能顯示屏M8 配磁性無綫網絡鏡頭 暗網藉烏籌款廣告 騙逾7800萬捐款 2022/03/30 暗網藉烏籌款廣告 騙逾7800萬捐款 KFC 產品 品牌 商業