KFC設素材網站 產品高清圖免費下載

商家在未經授權下使用大品牌圖片的情況時有發生，就連連鎖快餐店肯德基（KFC）也成為「偷圖」的目標。官方為打擊盜用圖片情況，最近開設自家素材網站，提供多款產品的高清圖片供用戶下載，且完全免費。

肯德基設立

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