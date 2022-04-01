Windows 11 市佔率增長停滯 行政人員版 2022/04/01 分享： 微軟推出Windows 11後，市佔率曾現快速增長。有調查顯示，Windows 11最近出現增長停滯，單月增加比例甚至少於1%。 據AdDuplex網站最新數據，截至3月，微軟最受歡迎的是Windows ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 KFC設素材網站 產品高清圖免費下載 今日 KFC設素材網站 產品高清圖免費下載 Sony PS Plus升級 3新級別月費48元起 2022/03/31 Sony PS Plus升級 3新級別月費48元起 Apple Watch Series 7 更新後被指快充失靈 2022/03/31 Apple Watch Series 7 更新後被指快充失靈 三星4K智能顯示屏M8 配磁性無綫網絡鏡頭 2022/03/30 三星4K智能顯示屏M8 配磁性無綫網絡鏡頭 暗網藉烏籌款廣告 騙逾7800萬捐款 2022/03/30 暗網藉烏籌款廣告 騙逾7800萬捐款 商業 Microsoft Windows 微軟（Microsoft，美：MSFT） 作業系統 系統更新 科技行業 科技硬件 科技軟件 IT技術