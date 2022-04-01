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Windows 11 市佔率增長停滯

行政人員版 2022/04/01

分享：

微軟推出Windows 11後，市佔率曾現快速增長。有調查顯示，Windows 11最近出現增長停滯，單月增加比例甚至少於1%。

據AdDuplex網站最新數據，截至3月，微軟最受歡迎的是Windows

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欄名 : 科技新知

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