走出地域限制 重新定義信息戰

俄烏之戰中，烏克蘭人民不屈不撓的精神舉世矚目，而各國也從烏克蘭身上見識到新一代戰爭信息戰，而主理者是一名90後前互聯網公司創始人，烏克蘭副總理兼數碼轉型部長費奧多羅夫（Mykhailo Fedorov

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