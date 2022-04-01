走出地域限制 重新定義信息戰 行政人員版 2022/04/01 分享： 俄烏之戰中，烏克蘭人民不屈不撓的精神舉世矚目，而各國也從烏克蘭身上見識到新一代戰爭信息戰，而主理者是一名90後前互聯網公司創始人，烏克蘭副總理兼數碼轉型部長費奧多羅夫（Mykhailo Fedorov ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 結合NFT元宇宙 港產遊戲爆紅 2022/03/28 結合NFT元宇宙 港產遊戲爆紅 數碼年代領袖 需Crossover解難 2022/03/25 數碼年代領袖 需Crossover解難 與持分者建互信 創業家成功關鍵 2022/03/21 與持分者建互信 創業家成功關鍵 加密貨幣興起 避險新常態 2022/03/18 加密貨幣興起 避險新常態 大學鑽研鎂功效 化作創傷癒合敷料 2022/03/14 大學鑽研鎂功效 化作創傷癒合敷料 俄羅斯 媒體 烏克蘭 IT技術 制裁 戰爭 數碼轉型 Twitter 澤連斯基 美元