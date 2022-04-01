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走出地域限制 重新定義信息戰

行政人員版 2022/04/01

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俄烏之戰中，烏克蘭人民不屈不撓的精神舉世矚目，而各國也從烏克蘭身上見識到新一代戰爭信息戰，而主理者是一名90後前互聯網公司創始人，烏克蘭副總理兼數碼轉型部長費奧多羅夫（Mykhailo Fedorov

...

撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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