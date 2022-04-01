人力資源角色變 3招強化管理能力 行政人員版 2022/04/01 分享： 【本報訊】疫情發展至今，就業市場出現大辭職潮，企業面對人才招聘困難等問題，各行業人力資源部門正面對重大挑戰，部門主管需要在新常態工作模式下，與員工進行協調，以解決人力資源管理問題。 據Times ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 5大熱門專業認證課程 護理醫護有前途 2022/03/31 5大熱門專業認證課程 護理醫護有前途 全球環保工種顯著升 料2026年專才短缺 2022/03/30 全球環保工種顯著升 料2026年專才短缺 拆解教師流失5主因 2022/03/29 拆解教師流失5主因 票選「最無聊」工作金融業乏味惟收入佳 2022/03/28 票選「最無聊」工作金融業乏味惟收入佳 美雲端架構師 年薪百萬冠絕IT業 2022/03/25 美雲端架構師 年薪百萬冠絕IT業 職業生涯 職場文化 職場技能 人力資源 疫情 行業 就業 在家工作 溝通技巧 人才管理