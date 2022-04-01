人力資源角色變 3招強化管理能力

【本報訊】疫情發展至今，就業市場出現大辭職潮，企業面對人才招聘困難等問題，各行業人力資源部門正面對重大挑戰，部門主管需要在新常態工作模式下，與員工進行協調，以解決人力資源管理問題。

據Times

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