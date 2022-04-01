疫下海空運輸受阻 上海港半癱瘓

上海「封城」嚴重影響海空運輸，作為全球最大貨櫃港的上海港，據報大幅收緊核酸檢測要求，運作陷入半癱瘓；在「非必要不離滬」要求下，往返當地航班亦大規模取消。

根據上海道路運輸管理局最新規定，涉上海港進港運輸

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