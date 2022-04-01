疫下海空運輸受阻 上海港半癱瘓 中國版 2022/04/01 分享： 上海「封城」嚴重影響海空運輸，作為全球最大貨櫃港的上海港，據報大幅收緊核酸檢測要求，運作陷入半癱瘓；在「非必要不離滬」要求下，往返當地航班亦大規模取消。 根據上海道路運輸管理局最新規定，涉上海港進港運輸 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬落實足不出戶 推「全域靜態管理」 今日 滬落實足不出戶 推「全域靜態管理」 防疫不到位 滬官方接受批評努力改進 今日 防疫不到位 滬官方接受批評努力改進 滬挺疫苗進口 或率先對mRNA開綠燈 今日 滬挺疫苗進口 或率先對mRNA開綠燈 你可能感興趣 滬落實足不出戶 推「全域靜態管理」 今日 01:00 滬落實足不出戶 推「全域靜態管理」 防疫不到位 滬官方接受批評努力改進 今日 01:00 防疫不到位 滬官方接受批評努力改進 滬挺疫苗進口 或率先對mRNA開綠燈 今日 01:00 滬挺疫苗進口 或率先對mRNA開綠燈 上海 機場 運輸 司機 口岸 航運 疫情