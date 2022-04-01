滬挺疫苗進口 或率先對mRNA開綠燈 中國版 2022/04/01 分享： 上海市周二（29日）發布公文稱：「支持新冠病毒疫苗進口。」外媒報道指，文件出台後，外界揣測中國疫苗政策或將轉彎、允許引進外國mRNA（信使核糖核酸）疫苗，而上海或將領頭對外國mRNA疫苗開綠燈。 據悉， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬落實足不出戶 推「全域靜態管理」 今日 滬落實足不出戶 推「全域靜態管理」 疫下海空運輸受阻 上海港半癱瘓 今日 疫下海空運輸受阻 上海港半癱瘓 防疫不到位 滬官方接受批評努力改進 今日 防疫不到位 滬官方接受批評努力改進 你可能感興趣 滬落實足不出戶 推「全域靜態管理」 今日 01:00 滬落實足不出戶 推「全域靜態管理」 疫下海空運輸受阻 上海港半癱瘓 今日 01:00 疫下海空運輸受阻 上海港半癱瘓 防疫不到位 滬官方接受批評努力改進 今日 01:00 防疫不到位 滬官方接受批評努力改進 疫苗 疫情 中國 上海 輝瑞 BioNTech 復星醫藥（滬：600196） 人民幣 美元