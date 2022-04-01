滬挺疫苗進口 或率先對mRNA開綠燈

上海市周二（29日）發布公文稱：「支持新冠病毒疫苗進口。」外媒報道指，文件出台後，外界揣測中國疫苗政策或將轉彎、允許引進外國mRNA（信使核糖核酸）疫苗，而上海或將領頭對外國mRNA疫苗開綠燈。

據悉，

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