上海周三（30日）新增本土感染為兩周以來首降，略回落至5,653宗，3月份累計新增逾3萬宗病例。當局周三晚宣布採取全域靜態管理（即封控區人員禁止出戶），強調嚴格落實「人不流動、足不出戶」，盡早實現社會

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