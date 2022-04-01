滬落實足不出戶 推「全域靜態管理」 浦西今封控涉1600萬人 浦東分區分類管理 中國版 2022/04/01 分享： 上海周三（30日）新增本土感染為兩周以來首降，略回落至5,653宗，3月份累計新增逾3萬宗病例。當局周三晚宣布採取全域靜態管理（即封控區人員禁止出戶），強調嚴格落實「人不流動、足不出戶」，盡早實現社會 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 疫下海空運輸受阻 上海港半癱瘓 今日 疫下海空運輸受阻 上海港半癱瘓 防疫不到位 滬官方接受批評努力改進 今日 防疫不到位 滬官方接受批評努力改進 滬挺疫苗進口 或率先對mRNA開綠燈 今日 滬挺疫苗進口 或率先對mRNA開綠燈 你可能感興趣 疫下海空運輸受阻 上海港半癱瘓 今日 01:00 疫下海空運輸受阻 上海港半癱瘓 防疫不到位 滬官方接受批評努力改進 今日 01:00 防疫不到位 滬官方接受批評努力改進 滬挺疫苗進口 或率先對mRNA開綠燈 今日 01:00 滬挺疫苗進口 或率先對mRNA開綠燈 疫情 上海 病毒檢測 中國