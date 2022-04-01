惠康「日日有低價」減市民負擔 逾800款貨品鎖定優惠價半年

疫情下百物騰貴，但過去兩年，惠康一直與香港社會同心抗疫，仲推出「日日有低價」計劃，精選貨品鎖定優惠價格，黛安收到風，惠康今日（4月1日）起會再度延續呢個計劃，更進一步將貨品種類增至逾800款，保證有關貨品嘅價格喺半年內不變，方便大家唔使四處格價，以減輕市民嘅負擔。

公關姊妹話，新一輪「日日有低價」精選貨品涵蓋各類新鮮食品、奶製品、油米雜糧、罐頭乾貨、零食、清潔用品及日用品等，當中不乏暢銷產品，例如可口可樂、維他奶純豆漿、獅球嘜花生油、Meadows衞生紙、御品皇頂級泰國茉莉香米等等。

黛安聽DFI零售集團北亞區行政總裁朱秉志分享，佢話第5波疫情嚴重影響跨境物流供應鏈及業務整體運作，而食品及日用品價格波動亦影響咗唔少市民嘅生計，「作為香港社區嘅一分子，我哋十分重視社會企業責任，希望透過延長及擴展『日日有低價』計劃，與香港市民攜手走出疫境。即使面對運輸及來貨成本上漲，惠康都會主動承擔成本價格嘅壓力。」

朱秉志仲話，好感謝惠康前綫同事嘅努力和付出，喺疫下堅守崗位；採購、物流及營運各部門同事，亦盡咗最大努力維持貨品供應。

另外，惠康為感謝醫護人員努力不懈抗疫，故特別推出專屬購物優惠，今日起至4月14日，顧客凡出示有效醫護證件，即可以半價買指定精選產品，齊齊為醫護打氣。

本文轉載自《晴報》