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如何維繫合夥人

行政人員版 04:00 2022/04/01

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一直以來，我認為合夥人之間的關係，是創業最大的風險之一。我見絕大部分創業的團隊，最終都會不歡而散。

而最可惜的是，合夥人共富貴往往比共患難更困難，拆夥的公司，往往是業務已經穩定，發展前景看似很美好的時候。

偏偏我的創業模式，卻讓我要和很多合夥人合作，如果這些關係處理得不好，對我們的業務會造成很大的挑戰。

在控股公司裏，我有另外兩個合夥人。我們投資的公司，也有其他合夥人，現在我差不多有40個合夥人，創業10年，仍沒有跟任何合夥人鬧翻，也算是一個奇迹。

我認為這和我們的系統有很大的關係。我們共享成果的理念，容易吸引那些不會只顧自己利益的人，這已經避免了很多因財失義的機會。另外，我是控股公司最大的股東，而控股公司幾乎是所有子公司最大的股東，這也起一定的穩定作用，因為我自問不是一個貪心和計較的人，而且我也努力維繫合夥人之間的關係。

還有，我會先替其他合夥人着想，讓他們吃飽了，才輪到自己。我也更着眼為他們提供價值，而不是汲取他們的營養。而我認為最重要的是，在所有合作中，要懂得欣賞別人和肯定別人的價值，並且時刻保持感恩，這才讓合作的關係走得更遠。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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