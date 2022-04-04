疫情下無法參展 傳統電貿企業成功轉戰線上渠道

新冠疫情在全球蔓延兩年多，各國對出入境實施的防疫要求，難免令一眾中小貿易企業叫苦連天。過往通過海外參展來拓展市場的宇星設計及科技有限公司，前年便因各地禁飛限制而決定加盟阿里巴巴集團旗下Alibaba.com，透過國際跨境貿易B2B電子商貿平台尋找商機，同時利用平台觸達全球客戶，將業務版圖遍及四大洲。加盟短短一年，公司生意額由最初的數十萬港元急增至200萬港元，亦帶領公司於早前舉行的「Alibaba.com跨境電商達人賽2022」中躋身五強之列。

線下轉戰線上 低成本吸納國際買家

萬事起頭難，對從事傳統貿易生意已十年的宇星設計及科技銷售經理梁生而言，一下子由線下轉為線上，無論在營銷模式或開拓新客源等方面，都跟傳統營運模式大有不同，但礙於無法出國，最終只好另闢新徑。梁生表示︰「我們業務主要是做家用和商用抽濕機、加濕機和移動式冷氣機，過去十年公司都在香港、德國和其他歐美國家參加展銷會，但近年因疫情關係無法出境，只好通過其他途徑拓展生意和接觸潛在客戶，因此在2020年便選擇加盟Alibaba.com。」

梁生表示透過平台可以獲得較好的客戶資源，對商家營業時間和所在地點沒有限制，加上現時很多年輕買家均在平台尋找合適商品，故是合適轉型時機。此外，採用平台的另一好處是讓買賣雙方更容易找到對方。他更表示，線上營運的成本亦較以往到海外參展低，而且無需出國亦將產品推廣至全球客戶層面。他說：「以前到德國參展，單是參展成本就要十萬港元，但在Alibaba.com一年也只需要數萬元，加上政府提供的補助，對我們來說比較實惠。」

▲ 早前宇星設計及科技銷售經理梁生出席「Alibaba.com跨境電商達人賽2022」總決賽，在線上與大家分享其電商成功之道。

自學摸索網上銷售 一年生意額突破百萬

縱使今時今日電商平台已非新鮮事，但對梁生來說，這次轉型仍是一大挑戰和考驗，由管理網頁、網上推廣營銷到維繫客戶關係，全部都要從頭學起、慢慢摸索。在平台提供的各種功能和協助下，梁生不單在一年間成功帶領公司踏上軌道，甚至把產品推廣到全球客戶，遍及四大洲，最近更與海外賣家達成一項高達二百萬港元的交易。他坦言：「這些成果是因為我剛加入Alibaba.com時，不停參加他們提供的網上培訓，又找同行朋友學習和自行探索，加上善用平台不同的營銷工具如主動報價、關鍵字推廣、True view等。平時我會集中主動推銷和尋找客戶，而今次大額交易的客戶也是透過關鍵詞推廣找到我們。關鍵字推廣和主動報價等營銷工具對我們有很大的幫助，可以尋找客源和用作分類，是帶領我取得成功的原因。」

除善用各種銷售工具外，梁生還分享其他成功之道，例如挑選一些高質素和價錢較吸引的產品放在首頁。他解釋道︰「我們是經營傳統貿易行業，跟銷售服裝的行業不同，我覺得需要將較有把握的產品放到最前，推銷時更有效地展示出公司的實力。」當然，豐富的技術性經驗，與廠方有良好的溝通，懂得安撫客人疑慮等同樣功不可沒。

成功非偶然 要大膽接受新挑戰

縱使疫情令不少中小企業處於低潮，但同時亦帶來不少網絡商機，關鍵在於企業是否懂得好好把握時機，就如梁生所言，電商平台有望持續成為可以把產品推廣至全球其中一種強大而便捷的銷售模式。因此，他鼓勵那些考慮投身電商領域、加盟Alibaba.com的中小企，不妨大膽作出嘗試。梁生說：「成功非偶然，大膽地嘗試，大膽地拓展自己的業務，大膽地去接受新挑戰。剛開始或有很多的不適應，只要慢慢學習，一定會成功，我當初也是自己一步一步走過來！」

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（特約）