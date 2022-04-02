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防疫措施逐步放寬 樓市或迎「遲來的小陽春」

置業家居 2022/04/02

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不經不覺2022年已踏入第二季，首季受到第五波疫情影響，樓市嚴重受創。不過，隨着疫情漸趨穩定，社交距離措施亦有序地放寬，樓市能否於第二季回復常態？

綜合土地註冊處及美聯數據中心數據，本港首季一手物業僅錄

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

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