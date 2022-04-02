防疫措施逐步放寬 樓市或迎「遲來的小陽春」 置業家居 2022/04/02 分享： 不經不覺2022年已踏入第二季，首季受到第五波疫情影響，樓市嚴重受創。不過，隨着疫情漸趨穩定，社交距離措施亦有序地放寬，樓市能否於第二季回復常態？ 綜合土地註冊處及美聯數據中心數據，本港首季一手物業僅錄 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 社交距離措施下月放寬 惟樓價仍有機跌1至2% 2022/03/26 社交距離措施下月放寬 惟樓價仍有機跌1至2% 失業率上升 對樓市衝擊甚於加息 料樓價及租金將受壓 2022/03/19 失業率上升 對樓市衝擊甚於加息 料樓價及租金將受壓 疫情嚴重打擊 業主心慌寧蝕讓沽貨 2022/03/12 疫情嚴重打擊 業主心慌寧蝕讓沽貨 按保再放寬 冀激活「疫市」交投 2022/03/05 按保再放寬 冀激活「疫市」交投 「茂波Plan」出台 冀穩住樓市逆轉跌勢 2022/02/26 「茂波Plan」出台 冀穩住樓市逆轉跌勢 防疫措施 土地註冊處 二手市場