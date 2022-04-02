新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙 置業家居 2022/04/02 分享： 【一手市場】疫情打亂發展商推盤部署，今年首季新盤成交跌至不足1,000宗，屬近9年來首次，市場同步出現近年少見現象，包括有發展商罕以「買樓送樓」抽獎活動催谷銷情，以及新盤接連煞停銷售。 回顧今年首季，新 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？ 今日 疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？ 疫情漸緩和 次季近30個新盤待推 今日 疫情漸緩和 次季近30個新盤待推 放寬按保 換樓單位成交上升 今日 放寬按保 換樓單位成交上升 錄逾百宗蝕讓個案 今日 錄逾百宗蝕讓個案 你可能感興趣 疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？ 今日 01:00 疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？ 疫情漸緩和 次季近30個新盤待推 今日 01:00 疫情漸緩和 次季近30個新盤待推 放寬按保 換樓單位成交上升 今日 01:00 放寬按保 換樓單位成交上升 最新專欄文章 更多 疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？ 今日 疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？ 錄逾百宗蝕讓個案 今日 錄逾百宗蝕讓個案 放寬按保 換樓單位成交上升 今日 放寬按保 換樓單位成交上升 疫情漸緩和 次季近30個新盤待推 今日 疫情漸緩和 次季近30個新盤待推 曾淵滄 港股反彈期 迎戰第二季 2022/03/28 曾淵滄 港股反彈期 迎戰第二季 一手市場 年金 The YOHO Hub 映築