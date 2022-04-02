新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙

【一手市場】疫情打亂發展商推盤部署，今年首季新盤成交跌至不足1,000宗，屬近9年來首次，市場同步出現近年少見現象，包括有發展商罕以「買樓送樓」抽獎活動催谷銷情，以及新盤接連煞停銷售。

回顧今年首季，新

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