疫情漸緩和 次季近30個新盤待推

【一手市場】受疫情影響，本季一手成交創新低，惟在疫情漸見緩和後，新盤料將再次出動，預計2022年第二季，有近30個新盤，涉逾1.15萬個全新盤單位（詳見表），有望推出市場，打破今年首季新盤悶局。

九龍區

...