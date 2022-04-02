  • 16°C
香港時間 : 2022402日 (六) 01:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫情漸緩和 次季近30個新盤待推

置業家居 2022/04/02

分享：

【一手市場】受疫情影響，本季一手成交創新低，惟在疫情漸見緩和後，新盤料將再次出動，預計2022年第二季，有近30個新盤，涉逾1.15萬個全新盤單位（詳見表），有望推出市場，打破今年首季新盤悶局。

九龍區

...

欄名 : 封面故事

相關文章

疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？
今日
疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？
新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙
今日
新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙
放寬按保 換樓單位成交上升
今日
放寬按保 換樓單位成交上升
錄逾百宗蝕讓個案
今日
錄逾百宗蝕讓個案

你可能感興趣

疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？
今日 01:00
疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？
新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙
今日 01:00
新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙
放寬按保 換樓單位成交上升
今日 01:00
放寬按保 換樓單位成交上升

最新專欄文章 更多

疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？
今日
疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？
錄逾百宗蝕讓個案
今日
錄逾百宗蝕讓個案
放寬按保 換樓單位成交上升
今日
放寬按保 換樓單位成交上升
新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙
今日
新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙
曾淵滄 港股反彈期 迎戰第二季
2022/03/28
曾淵滄 港股反彈期 迎戰第二季
銷售安排 一手市場 豪宅 MONACO MARINE THE HENLEY II 海璇II 21 BORRETT ROAD第2期 ONE CENTRAL PLACE

上一篇文章

新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙

下一篇文章

放寬按保 換樓單位成交上升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？