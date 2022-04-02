疫情漸緩和 次季近30個新盤待推 置業家居 2022/04/02 分享： 【一手市場】受疫情影響，本季一手成交創新低，惟在疫情漸見緩和後，新盤料將再次出動，預計2022年第二季，有近30個新盤，涉逾1.15萬個全新盤單位（詳見表），有望推出市場，打破今年首季新盤悶局。 九龍區 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？ 今日 疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？ 新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙 今日 新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙 放寬按保 換樓單位成交上升 今日 放寬按保 換樓單位成交上升 錄逾百宗蝕讓個案 今日 錄逾百宗蝕讓個案 你可能感興趣 疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？ 今日 01:00 疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？ 新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙 今日 01:00 新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙 放寬按保 換樓單位成交上升 今日 01:00 放寬按保 換樓單位成交上升 最新專欄文章 更多 疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？ 今日 疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？ 錄逾百宗蝕讓個案 今日 錄逾百宗蝕讓個案 放寬按保 換樓單位成交上升 今日 放寬按保 換樓單位成交上升 新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙 今日 新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙 曾淵滄 港股反彈期 迎戰第二季 2022/03/28 曾淵滄 港股反彈期 迎戰第二季 銷售安排 一手市場 豪宅 MONACO MARINE THE HENLEY II 海璇II 21 BORRETT ROAD第2期 ONE CENTRAL PLACE