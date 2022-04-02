放寬按保 換樓單位成交上升

【二手市場】2022年首季雖受第5波疫情所困，令整體睇樓量及成交量都有所停滯及下跌；不過2月下旬公布的2022年至2023年度的《財政預算案》，進一步放寬高成數按揭樓價上限，帶旺了整體的換樓貨源交投，

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