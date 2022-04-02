放寬按保 換樓單位成交上升 置業家居 2022/04/02 分享： 【二手市場】2022年首季雖受第5波疫情所困，令整體睇樓量及成交量都有所停滯及下跌；不過2月下旬公布的2022年至2023年度的《財政預算案》，進一步放寬高成數按揭樓價上限，帶旺了整體的換樓貨源交投， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？ 今日 疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？ 新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙 今日 新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙 疫情漸緩和 次季近30個新盤待推 今日 疫情漸緩和 次季近30個新盤待推 錄逾百宗蝕讓個案 今日 錄逾百宗蝕讓個案 你可能感興趣 疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？ 今日 01:00 疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？ 新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙 今日 01:00 新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙 疫情漸緩和 次季近30個新盤待推 今日 01:00 疫情漸緩和 次季近30個新盤待推 最新專欄文章 更多 疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？ 今日 疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？ 錄逾百宗蝕讓個案 今日 錄逾百宗蝕讓個案 疫情漸緩和 次季近30個新盤待推 今日 疫情漸緩和 次季近30個新盤待推 新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙 今日 新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙 曾淵滄 港股反彈期 迎戰第二季 2022/03/28 曾淵滄 港股反彈期 迎戰第二季 財政預算案 二手市場 上車盤 放盤 銀行 按揭保險 維景灣畔 維港灣 映灣園