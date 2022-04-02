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錄逾百宗蝕讓個案

置業家居 2022/04/02

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【二手市場】2022年首季受第5波疫情爆發影響，不僅樓價下挫，更錄得約139宗蝕讓或明賺暗蝕個案，屋苑種類包括大型藍籌屋苑、乃至豪宅、公居屋皆有。根據利嘉閣地產綜合土地註冊處資料所得，2022年2月份

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欄名 : 封面故事

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