錄逾百宗蝕讓個案 置業家居 2022/04/02 分享： 【二手市場】2022年首季受第5波疫情爆發影響，不僅樓價下挫，更錄得約139宗蝕讓或明賺暗蝕個案，屋苑種類包括大型藍籌屋苑、乃至豪宅、公居屋皆有。根據利嘉閣地產綜合土地註冊處資料所得，2022年2月份 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？ 今日 疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？ 新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙 今日 新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙 疫情漸緩和 次季近30個新盤待推 今日 疫情漸緩和 次季近30個新盤待推 放寬按保 換樓單位成交上升 今日 放寬按保 換樓單位成交上升 你可能感興趣 疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？ 今日 01:00 疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？ 新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙 今日 01:00 新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙 疫情漸緩和 次季近30個新盤待推 今日 01:00 疫情漸緩和 次季近30個新盤待推 最新專欄文章 更多 疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？ 今日 疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？ 放寬按保 換樓單位成交上升 今日 放寬按保 換樓單位成交上升 疫情漸緩和 次季近30個新盤待推 今日 疫情漸緩和 次季近30個新盤待推 新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙 今日 新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙 曾淵滄 港股反彈期 迎戰第二季 2022/03/28 曾淵滄 港股反彈期 迎戰第二季 二手市場 中原地產 銀主盤 豪宅 移民 美孚新邨 敦皓