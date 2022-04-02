疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？ 置業家居 2022/04/02 分享： 2022年首季受第5波疫情影響，樓市氣氛慘淡，新盤完全冰封，二手亦連錄蝕讓及低價成交。今期本刊就跟大家回顧一下今季樓市不同現象，且展望下季樓市能否收回失地。 第5波疫情嚴重打擊今季樓市。先講新盤市場，各 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙 今日 新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙 疫情漸緩和 次季近30個新盤待推 今日 疫情漸緩和 次季近30個新盤待推 放寬按保 換樓單位成交上升 今日 放寬按保 換樓單位成交上升 錄逾百宗蝕讓個案 今日 錄逾百宗蝕讓個案 你可能感興趣 新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙 今日 01:00 新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙 疫情漸緩和 次季近30個新盤待推 今日 01:00 疫情漸緩和 次季近30個新盤待推 放寬按保 換樓單位成交上升 今日 01:00 放寬按保 換樓單位成交上升 最新專欄文章 更多 錄逾百宗蝕讓個案 今日 錄逾百宗蝕讓個案 放寬按保 換樓單位成交上升 今日 放寬按保 換樓單位成交上升 疫情漸緩和 次季近30個新盤待推 今日 疫情漸緩和 次季近30個新盤待推 新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙 今日 新盤煞停賣樓 首季成交不足千伙 曾淵滄 港股反彈期 迎戰第二季 2022/03/28 曾淵滄 港股反彈期 迎戰第二季 財政預算案 二手市場 中原地產 納米樓 財政司 豪宅 樓價 一手市場