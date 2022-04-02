疫情打擊首季一、二手應聲倒地 價量齊跌 第二季有望收回失地？

2022年首季受第5波疫情影響，樓市氣氛慘淡，新盤完全冰封，二手亦連錄蝕讓及低價成交。今期本刊就跟大家回顧一下今季樓市不同現象，且展望下季樓市能否收回失地。

第5波疫情嚴重打擊今季樓市。先講新盤市場，各

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