GRAND VICTORIA周日售114伙 提供防疫包安心睇樓 置業家居 2022/04/02 分享： 由會德豐地產、信和置業、嘉華國際及爪哇合作發展的西南九龍GRAND VICTORIA於周四（3月31日）上載最新銷售安排，並將於明日（4月3日）發售114伙。 發展商表示，GRAND VICTORIA本 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 VAU Residence及The Campton涉61伙餘貨 折實$524.7萬起【中原獨家代理】 今日 VAU Residence及The Campton涉61伙餘貨 折實$524.7萬起【中原獨家代理】 旺角傲寓2伙頂層特色戶 今日起招標 2022/03/26 旺角傲寓2伙頂層特色戶 今日起招標 西南九龍維港滙II今日推售115伙 折實$671萬起入場 2022/03/26 西南九龍維港滙II今日推售115伙 折實$671萬起入場 長沙灣恆大‧睿峰 即將收樓 一口價單位加價 2022/03/05 長沙灣恆大‧睿峰 即將收樓 一口價單位加價 屯門御海灣II 加推8伙應市 折實$535.5萬起 2022/03/05 屯門御海灣II 加推8伙應市 折實$535.5萬起 銷售安排