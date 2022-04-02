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GRAND VICTORIA周日售114伙 提供防疫包安心睇樓

置業家居 2022/04/02

分享：

由會德豐地產、信和置業、嘉華國際及爪哇合作發展的西南九龍GRAND VICTORIA於周四（3月31日）上載最新銷售安排，並將於明日（4月3日）發售114伙。

發展商表示，GRAND VICTORIA本

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欄名 : 新盤速遞

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