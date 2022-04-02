雋睿四正實用 置業家居 2022/04/02 分享： 單位：2座高層D室 實用面積：278平方呎 間隔：1房 叫租：$18,000（呎租：$64.7） 單位提供：美聯（63003123） ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 攝影：曾耀輝、湯致遠 作者：唐健恒 責任編輯：郭慧敏 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 九龍塘雋睿位處名校網 租盤矜貴 僅1個放租 今日 九龍塘雋睿位處名校網 租盤矜貴 僅1個放租 主人房浴缸生口垃圾多 離地浴室櫃易惹昆蟲聚居【獲34分】 今日 主人房浴缸生口垃圾多 離地浴室櫃易惹昆蟲聚居【獲34分】 你可能感興趣 九龍塘雋睿位處名校網 租盤矜貴 僅1個放租 今日 01:00 九龍塘雋睿位處名校網 租盤矜貴 僅1個放租 主人房浴缸生口垃圾多 離地浴室櫃易惹昆蟲聚居【獲34分】 今日 01:00 主人房浴缸生口垃圾多 離地浴室櫃易惹昆蟲聚居【獲34分】 最新專欄文章 更多 九龍塘雋睿位處名校網 租盤矜貴 僅1個放租 今日 九龍塘雋睿位處名校網 租盤矜貴 僅1個放租 主人房浴缸生口垃圾多 離地浴室櫃易惹昆蟲聚居【獲34分】 今日 主人房浴缸生口垃圾多 離地浴室櫃易惹昆蟲聚居【獲34分】 利‧晴灣23租金回報理想 1房月租$1.35萬起 2022/03/26 利‧晴灣23租金回報理想 1房月租$1.35萬起 收樓質素不俗 惟房間及浴室空間狹窄【獲80分】 2022/03/26 收樓質素不俗 惟房間及浴室空間狹窄【獲80分】 利‧晴灣23開揚市景 2022/03/26 利‧晴灣23開揚市景 物業出租