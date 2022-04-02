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雋睿四正實用

置業家居 2022/04/02

分享：

單位：2座高層D室

實用面積：278平方呎

間隔：1房

叫租：$18,000（呎租：$64.7）

單位提供：美聯（63003123）

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

攝影：曾耀輝、湯致遠

作者：唐健恒

責任編輯：郭慧敏

...

欄名 : 樓市熱話

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