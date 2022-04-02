主人房浴缸生口垃圾多 離地浴室櫃易惹昆蟲聚居【獲34分】

本刊記者日前與詹濟南（詹Sir）一同驗收雋睿一個低層連平台單位，實用面積639平方呎，設3房套及儲物室連廁；然而，單位不論交樓質素或單位設計都強差人意。

全屋以主人套房的套廁問題最多，除了設計及來去水的

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