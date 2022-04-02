主人房浴缸生口垃圾多 離地浴室櫃易惹昆蟲聚居【獲34分】 置業家居 2022/04/02 分享： 本刊記者日前與詹濟南（詹Sir）一同驗收雋睿一個低層連平台單位，實用面積639平方呎，設3房套及儲物室連廁；然而，單位不論交樓質素或單位設計都強差人意。 全屋以主人套房的套廁問題最多，除了設計及來去水的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 九龍塘雋睿位處名校網 租盤矜貴 僅1個放租 今日 九龍塘雋睿位處名校網 租盤矜貴 僅1個放租 雋睿四正實用 今日 雋睿四正實用 你可能感興趣 九龍塘雋睿位處名校網 租盤矜貴 僅1個放租 今日 01:00 九龍塘雋睿位處名校網 租盤矜貴 僅1個放租 雋睿四正實用 今日 01:00 雋睿四正實用 最新專欄文章 更多 九龍塘雋睿位處名校網 租盤矜貴 僅1個放租 今日 九龍塘雋睿位處名校網 租盤矜貴 僅1個放租 雋睿四正實用 今日 雋睿四正實用 利‧晴灣23租金回報理想 1房月租$1.35萬起 2022/03/26 利‧晴灣23租金回報理想 1房月租$1.35萬起 收樓質素不俗 惟房間及浴室空間狹窄【獲80分】 2022/03/26 收樓質素不俗 惟房間及浴室空間狹窄【獲80分】 利‧晴灣23開揚市景 2022/03/26 利‧晴灣23開揚市景 驗樓 詹濟南