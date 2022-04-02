九龍塘雋睿位處名校網 租盤矜貴 僅1個放租

九龍塘雋睿樓齡僅2年，亦為區內少有主打細戶的屋苑，故租盤供應不多，累錄10宗租務，現時僅得1個1房戶以市價$1.8萬放租，呎租約$64.7。

九龍塘雋睿由永義集團發展，為單幢設計，細分為兩座，8層高，合

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