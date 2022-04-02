九龍塘雋睿位處名校網 租盤矜貴 僅1個放租 置業家居 2022/04/02 分享： 九龍塘雋睿樓齡僅2年，亦為區內少有主打細戶的屋苑，故租盤供應不多，累錄10宗租務，現時僅得1個1房戶以市價$1.8萬放租，呎租約$64.7。 九龍塘雋睿由永義集團發展，為單幢設計，細分為兩座，8層高，合 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 雋睿四正實用 今日 雋睿四正實用 主人房浴缸生口垃圾多 離地浴室櫃易惹昆蟲聚居【獲34分】 今日 主人房浴缸生口垃圾多 離地浴室櫃易惹昆蟲聚居【獲34分】 你可能感興趣 雋睿四正實用 今日 01:00 雋睿四正實用 主人房浴缸生口垃圾多 離地浴室櫃易惹昆蟲聚居【獲34分】 今日 01:00 主人房浴缸生口垃圾多 離地浴室櫃易惹昆蟲聚居【獲34分】 最新專欄文章 更多 主人房浴缸生口垃圾多 離地浴室櫃易惹昆蟲聚居【獲34分】 今日 主人房浴缸生口垃圾多 離地浴室櫃易惹昆蟲聚居【獲34分】 雋睿四正實用 今日 雋睿四正實用 利‧晴灣23租金回報理想 1房月租$1.35萬起 2022/03/26 利‧晴灣23租金回報理想 1房月租$1.35萬起 收樓質素不俗 惟房間及浴室空間狹窄【獲80分】 2022/03/26 收樓質素不俗 惟房間及浴室空間狹窄【獲80分】 利‧晴灣23開揚市景 2022/03/26 利‧晴灣23開揚市景 九龍塘 雋睿