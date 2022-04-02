兄弟檔創美容集團一條龍代客生產 經營逾廿年 擁300多個品牌

護膚產品是現今男女都不可或缺的生活用品。Swiss Club進發美容集團由一對兄弟共同打理，到現時為止已擁有300多個品牌，當中十多個為自家品牌，由香港發展到馬來西亞、新加坡至歐洲都有不同代理商，高峰

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