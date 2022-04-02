兄弟檔創美容集團一條龍代客生產 經營逾廿年 擁300多個品牌 置業家居 2022/04/02 分享： 護膚產品是現今男女都不可或缺的生活用品。Swiss Club進發美容集團由一對兄弟共同打理，到現時為止已擁有300多個品牌，當中十多個為自家品牌，由香港發展到馬來西亞、新加坡至歐洲都有不同代理商，高峰 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 李樂詩：地球生態每況愈下 抗疫勿忘保護環境 2022/03/26 李樂詩：地球生態每況愈下 抗疫勿忘保護環境 蘇樺偉獲頒資深院士名銜 盼自身經歷鼓勵香港人 2022/03/05 蘇樺偉獲頒資深院士名銜 盼自身經歷鼓勵香港人 90後代理綠表入市居屋 目標5年後換西半山樓 2022/02/19 90後代理綠表入市居屋 目標5年後換西半山樓 綠表VS白表入市小知識： 2022/02/19 綠表VS白表入市小知識： 金工日常Adventurist Studio山系飾品受歡迎 工作坊體驗金屬工藝 2022/02/12 金工日常Adventurist Studio山系飾品受歡迎 工作坊體驗金屬工藝 創業 美容產品