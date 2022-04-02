樓價整固至吸引水平 交投料大幅反彈

剛過去的2、3月份，可說是自2019年8、9月社會事件後，近年來市場最波動的2月份，事實上即使在2019年8、9月間，街頭抗爭愈演愈烈，股市亦顯著波動，不過比對於過去2個月，本地第五波疫情再加俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動，令過去的3月經歷的波動，比3年前的社會事件更厲害。

雖然第五波的疫情還未過去，不過幸好近日確診數字已顯著回落，相信今一波疫情亦將要過去，回顧過去兩年多的疫情變化，第五波疫情的嚴重程度確實令人感到意外，表面染疫人數已超越110萬人，實際染疫人數更有機會已超越300萬至400萬人，並已帶走7,000多人的生命，情況確實令人惋惜。

大單位跌至5年前水平 引買家執平貨

再者第五波疫情亦令本地經濟，以至樓市、股市均帶來一定的衝擊，正如財政司司長早前的預告，相信本季度本地經濟難免會再次出現收縮，股市已率先出現極大的波動，恒指一度跌至18415點的6年幾收市新低，近一星期才稍為反彈至22000點以上的水平，但距離第五波疫情前約25000點仍有一段距離。

至於樓市的情況，差餉物業估價署公布上月私人住宅樓價指數，最新樓價指數報382.1，按月顯著下跌2%，是近年來單月最大的跌幅，整體樓價指數已經連跌5個月，並已跌至自去年1月以來的13個月新低，其中大單位的跌幅就更加明顯，按差估署的數字，最新D及E類單位（即實用面積為1,076平方呎以上單位）的樓價指數，更已跌至自2017年10月以來的近5年低位。

換言之目前整體樓價，特別是細單位的樓價已跌至去年初的水平，而大單位更已跌至4、5年前的低位，相信大家亦明白樓價整固是基於近月整體成交量大幅回落，成交減少，業主需要割價求售，相信整體樓價已調整至一個相當吸引的水平，個別買家亦已趁機入市「執平貨」。

大型屋苑現搶盤 千萬成交料上升

再者比對3年前社會事件期間，按土地註冊署的紀錄，於2019年9月當時二手註冊量曾跌至2,235宗的近年低位，而按目前的註冊量而言，今年2月的交投亦跌至只有2,584宗的低位，不過隨着樓價回落，上月的註冊量已稍為回升至約2,900宗的水平，近日二手「執平貨」成交個案增加，相信本月二手註冊量勢必反彈。

總括而言，目前港股已由18000幾點反彈兩成，直逼22000點的水平，4月21日將放寬社交距離措施，樓市明顯回暖，二手成交無論是太古城、黃埔花園均出現搶盤的現象，其他屋苑成交上升，個別優質盤口有多客爭奪，未來消費券的出台及保就業數百億元注入市場，4月必定出現反彈式大旺市，加上「波叔Plan」之下，按揭保險上限放寬，$1,200萬以上物業、最高可借$960萬、以$1,500萬成交相等按揭成數最高可達六成四，過千萬成交定必倍數增加。

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▲ 筆者指，整體樓價指數已經連跌5個月，樓價已調整至吸引水平，吸引買家趁機入市「執平貨」，料4月出現反彈式大旺市。