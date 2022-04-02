招商‧臻灣府坐擁橋頭堡優勢 連裝修售￥237萬起 置業家居 2022/04/02 分享： 在建中的深中通道，為貫穿中山及深圳前海兩地的要道，而作為深中通道橋頭堡的馬鞍島，更雄踞粵港澳大灣區灣芯位置，島上目前大興土木，多項重大工程在發展中，同時吸引不少發展商落戶，當中包括招商．臻灣府，以前海 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 平沙九號廣場地標式住宅 罕有開放式 自住投資皆宜 2022/03/05 平沙九號廣場地標式住宅 罕有開放式 自住投資皆宜 華發綠洋灣三面環山前臨海景 入場費￥240萬起 2022/02/19 華發綠洋灣三面環山前臨海景 入場費￥240萬起 佳源印象西湖享一綫湖景 連裝修售￥154萬起 2022/02/12 佳源印象西湖享一綫湖景 連裝修售￥154萬起 十里銀灘維港灣山水兼收 主打2至4房 ￥46萬起入場 2022/01/29 十里銀灘維港灣山水兼收 主打2至4房 ￥46萬起入場 富力新天地富雲璟戶型多元 連裝修售￥318萬起 2022/01/22 富力新天地富雲璟戶型多元 連裝修售￥318萬起 大灣區