招商‧臻灣府坐擁橋頭堡優勢 連裝修售￥237萬起

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置業家居 2022/04/02

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在建中的深中通道，為貫穿中山及深圳前海兩地的要道，而作為深中通道橋頭堡的馬鞍島，更雄踞粵港澳大灣區灣芯位置，島上目前大興土木，多項重大工程在發展中，同時吸引不少發展商落戶，當中包括招商．臻灣府，以前海

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欄名 : 國內置業

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