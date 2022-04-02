倫敦New Mills Quarter位處優質學區 家長客追捧 置業家居 2022/04/02 分享： 英國倫敦薩頓區（Sutton）名校林立，且犯罪率低，向來吸引實力家庭進駐。是次介紹坐落該區的New Mills Quarter，不但生活配套及校網完善，其平台花園更設有大型遊樂場，讓小朋友盡情「放電」 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 新加坡Quincy Private Residences, One Holland Village Residences私隱度高 入場費$2,288.7萬起 2022/03/26 新加坡Quincy Private Residences, One Holland Village Residences私隱度高 入場費$2,288.7萬起 倫敦Moselle Gardens, Clarendon提供開放式至3房 享校網鐵路雙優勢 2022/03/19 倫敦Moselle Gardens, Clarendon提供開放式至3房 享校網鐵路雙優勢 英國Broadacres空間寬敞 $418.6萬進駐洋房 2022/03/12 英國Broadacres空間寬敞 $418.6萬進駐洋房 曼徹斯特Three60圓形摩天住宅 戶戶享360度市景 2022/02/26 曼徹斯特Three60圓形摩天住宅 戶戶享360度市景 英國伯明翰Snow Hill Wharf 比鄰運河及商業區 旺中帶靜 2022/02/19 英國伯明翰Snow Hill Wharf 比鄰運河及商業區 旺中帶靜 倫敦 英國 海外物業 英鎊