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倫敦New Mills Quarter位處優質學區 家長客追捧

置業家居 2022/04/02

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英國倫敦薩頓區（Sutton）名校林立，且犯罪率低，向來吸引實力家庭進駐。是次介紹坐落該區的New Mills Quarter，不但生活配套及校網完善，其平台花園更設有大型遊樂場，讓小朋友盡情「放電」

...

欄名 : 海外置業

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