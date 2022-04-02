百靈牌即熱飲水機 一按即享自選溫度熱水

疫情蔓延下，大家都非常關注個人健康，多喝水是保持身體健康的良好習慣。加上不少人需要面臨家居隔離，為避免傳染給家人，一部迷你飲水機也許是個好幫手！最近德國百靈牌Braun推出即熱飲水機（WD5000），

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