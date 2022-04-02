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Francfranc春夏系列 遊歷不思議之美

置業家居 2022/04/02

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日本家居品牌Francfranc今年春夏系列延續去年秋冬季的「Eccentric Museum」主題，帶來大量粉色系館藏，包括裝飾、杯碟、咕�𠱸套等，散發出華麗氣派兼具不思議趣味，不妨入手為家居更添

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欄名 : 家居新知

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