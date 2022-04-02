Vespa防污廚櫃 結合吧枱與酒櫃功能 置業家居 2022/04/02 分享： 由怡邦行創立的自家品牌Vespa，開創了廚櫃與衣帽間的設計潮流。新近推出的廚櫃組合VP01，以防污易潔的納米門板帶出流行色調，同時加入LED滲光燈帶、灰玻璃門酒櫃及多功能吧枱等，令開放式廚房涵蓋生活所 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 iCAR殺菌淨化器 全球最細可用1萬小時 今日 iCAR殺菌淨化器 全球最細可用1萬小時 Francfranc春夏系列 遊歷不思議之美 今日 Francfranc春夏系列 遊歷不思議之美 百靈牌即熱飲水機 一按即享自選溫度熱水 今日 百靈牌即熱飲水機 一按即享自選溫度熱水 惠而浦Puri-Pro抽濕淨化機 過濾細菌病毒高達99.99% 2022/03/19 惠而浦Puri-Pro抽濕淨化機 過濾細菌病毒高達99.99% Bose新成員防水防刮 SoundLink Flex藍牙揚聲器抵港 2022/03/19 Bose新成員防水防刮 SoundLink Flex藍牙揚聲器抵港 建材 怡邦行（00599） 裝修設計 疫情 美國太空總署 商會 消費資訊