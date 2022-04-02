Vespa防污廚櫃 結合吧枱與酒櫃功能

由怡邦行創立的自家品牌Vespa，開創了廚櫃與衣帽間的設計潮流。新近推出的廚櫃組合VP01，以防污易潔的納米門板帶出流行色調，同時加入LED滲光燈帶、灰玻璃門酒櫃及多功能吧枱等，令開放式廚房涵蓋生活所

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