iCAR殺菌淨化器 全球最細可用1萬小時

全球唯一使用NASA國際太空站空氣淨化技術的iCAR殺菌淨化器，獲歐盟一級醫療級別認證。官方表示，ReSPR-NCC環保專利技術，由美國太空總署NASA國際太空站研發。NCC蜂巢式光氫化離子技術，獲美

...