Karol玻璃臉盆 意大利工藝之巔 置業家居 2022/04/02 分享： 威尼斯的Murano有色玻璃工藝，是當代推崇的頂級藝術品之一。由意大利衞浴潔具品牌Karol研製、威尼斯設計師Enzo Berti親自操刀的臉盆系列Tosca，首度以有色玻璃吹製成為臉盆，除了座枱及座 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新材有道 最新專欄文章 更多 Blanco得獎鋅盆 夫妻恩物之選 2022/02/19 Blanco得獎鋅盆 夫妻恩物之選 【同場加映】意大利得獎電暖板Polygon 支援Wifi及智能家居 2022/02/19 【同場加映】意大利得獎電暖板Polygon 支援Wifi及智能家居 演繹形體美學 Scarabeo新潔具 2022/02/12 演繹形體美學 Scarabeo新潔具 三腳架臉盆組合CROSS 演繹文青少女風 2022/02/12 三腳架臉盆組合CROSS 演繹文青少女風 BT45廚櫃 德國工藝之巔 2022/01/15 BT45廚櫃 德國工藝之巔 建材 意大利 傳統工藝 裝置藝術 消費資訊 按摩