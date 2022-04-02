Karol玻璃臉盆 意大利工藝之巔

威尼斯的Murano有色玻璃工藝，是當代推崇的頂級藝術品之一。由意大利衞浴潔具品牌Karol研製、威尼斯設計師Enzo Berti親自操刀的臉盆系列Tosca，首度以有色玻璃吹製成為臉盆，除了座枱及座

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