Rasonic多功能日式氣炸爐 輕巧懶人小廚電

本港疫情反覆，在家煮食需求不斷增加，然而蝸居的廚房空間有限，令氣炸鍋曾經成為大熱幫手，而Rasonic新推出的多功能氣炸爐功能更豐富，操作更簡單，廚藝新手也能輕鬆炮製出多款美食。

氣炸爐備有12種自動功

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