Rasonic多功能日式氣炸爐 輕巧懶人小廚電 置業家居 2022/04/02 分享： 本港疫情反覆，在家煮食需求不斷增加，然而蝸居的廚房空間有限，令氣炸鍋曾經成為大熱幫手，而Rasonic新推出的多功能氣炸爐功能更豐富，操作更簡單，廚藝新手也能輕鬆炮製出多款美食。 氣炸爐備有12種自動功 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 b-MOLA多款空氣淨化機 消滅新冠病毒 今日 b-MOLA多款空氣淨化機 消滅新冠病毒 GravaStar重力星球 帶你穿越時空 2022/03/05 GravaStar重力星球 帶你穿越時空 Rasonic兩款小巧家電 懶人在家輕鬆煮食 2022/02/05 Rasonic兩款小巧家電 懶人在家輕鬆煮食 Miele最新Boost CX1 德國大獎推介 2022/01/29 Miele最新Boost CX1 德國大獎推介 廚具小家電 簡單煮出健康美食 2022/01/22 廚具小家電 簡單煮出健康美食 Rasonic 家電 消費資訊