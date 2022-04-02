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奕居推春日家庭遊Staycation 復活節早午餐及兒童活動

副刊版 2022/04/02

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奕居為迎接季節更迭及慶祝復活節，推出一家大小兩晚豪華住宿，可品嘗Salisterra及The Continental的豐盛復活節早午餐，亦舉行美食市集及兒童活動，最適合親子歡度復活節。

由4月2日至5月

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欄名 : 本地遊

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