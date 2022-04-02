網上虛擬遊無限可能 首創四川熊貓、本地外語團 副刊版 2022/04/02 分享： 疫情超過兩年，香港人已慢慢習慣不能出國旅行，轉戰本地行山郊遊。再到第五波疫情爆發，改為留家看網上導賞、綫上遊，以前從未想像過的旅遊模式，到今天已見怪不怪。主打深度文化遊的本地團體「活現香港」，發掘更多 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 奕居推春日家庭遊Staycation 復活節早午餐及兒童活動 今日 奕居推春日家庭遊Staycation 復活節早午餐及兒童活動 百條問答重新認識香港 香港地理達人挑戰考起港人 2022/03/26 百條問答重新認識香港 香港地理達人挑戰考起港人 大會堂升格法定古迹 建築師講解歷史價值及設計美學 2022/03/19 大會堂升格法定古迹 建築師講解歷史價值及設計美學 Klook 3月推出限時優惠預訂 入住君悅酒店低至半價 2022/03/09 Klook 3月推出限時優惠預訂 入住君悅酒店低至半價 免費網上文娛節目 看短片學文化藝術 2022/03/05 免費網上文娛節目 看短片學文化藝術 Local Tour 旅遊行業 旅遊資訊 財政預算案