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網上虛擬遊無限可能 首創四川熊貓、本地外語團

副刊版 2022/04/02

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疫情超過兩年，香港人已慢慢習慣不能出國旅行，轉戰本地行山郊遊。再到第五波疫情爆發，改為留家看網上導賞、綫上遊，以前從未想像過的旅遊模式，到今天已見怪不怪。主打深度文化遊的本地團體「活現香港」，發掘更多

...

欄名 : 本地遊

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