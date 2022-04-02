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千禧新世界香港酒店推出 花系主題「隨您配」下午茶套餐

副刊版 2022/04/02

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千禧新世界香港酒店大堂酒廊The Lounge推出全新花系主題「隨您配」下午茶套餐，每位客人可於6款清新怡人的花香甜品及4款精緻鹹點中選享10件茶點，搭配最個人化的「隨您配」下午茶口味。

美食以芬芳鮮花

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欄名 : 新鮮熱辣

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零經驗闖飲食界 由餐廳到食材店 哈妃創辦人成日本宮城縣大使

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