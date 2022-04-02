Mango Tree 全新泰式周末早午餐 專頁預訂可享優惠價

泰菜食府Mango Tree的圓方旗艦店新推出周末限定的「饗泰周末早午餐」，套餐奉上8道充滿泰式風味佳餚，包括前菜、沙律、主菜、配菜及甜品，以饗宴展開美好的初春周末。

8道精采鹹甜美食前菜，分別有鮮鮑魚

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