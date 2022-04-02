Mango Tree 全新泰式周末早午餐 專頁預訂可享優惠價 副刊版 2022/04/02 分享： 泰菜食府Mango Tree的圓方旗艦店新推出周末限定的「饗泰周末早午餐」，套餐奉上8道充滿泰式風味佳餚，包括前菜、沙律、主菜、配菜及甜品，以饗宴展開美好的初春周末。 8道精采鹹甜美食前菜，分別有鮮鮑魚 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 千禧新世界香港酒店推出 花系主題「隨您配」下午茶套餐 今日 千禧新世界香港酒店推出 花系主題「隨您配」下午茶套餐 Dyson農場放養獲獎牛羊肉 city,super期間限量發售 2022/04/01 Dyson農場放養獲獎牛羊肉 city,super期間限量發售 摩登中式餐廳 Little Bao推出全新超值午市套餐 2022/03/30 摩登中式餐廳 Little Bao推出全新超值午市套餐 Mira eShop 春夏限定快閃優惠 推出現金禮券享美饌 2022/03/30 Mira eShop 春夏限定快閃優惠 推出現金禮券享美饌 人氣手工薄餅店The Pizza Project 推出5款新口味薄餅 2022/03/28 人氣手工薄餅店The Pizza Project 推出5款新口味薄餅 香港 酒店 美食 魚 蛋 甜品 咖啡 海鮮 蝦 朱古力