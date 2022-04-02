能源供需雙刃劍 左右國際政局 國際版 2022/04/02 分享： 西方國家對俄羅斯實施嚴厲制裁，包括英美宣布禁止入口俄石油、歐盟國家亦逐步減少對俄能源倚賴。俄羅斯作為能源出口大國，制裁自然對其經濟帶來沉重打擊，但能源與政治關係密不可分，在俄烏戰爭下，能源亦成為俄羅斯 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 能源操縱國際大局 出口國擁重要政治籌碼 2022/04/01 能源操縱國際大局 出口國擁重要政治籌碼 拆解金正恩外交遊戲北韓棄核成空談？ 2022/03/26 拆解金正恩外交遊戲北韓棄核成空談？ 金正恩態度強硬 北韓棄核成空談 2022/03/25 金正恩態度強硬 北韓棄核成空談 前美國駐烏大使 揭特朗普批烏腐敗 2022/03/19 前美國駐烏大使 揭特朗普批烏腐敗 前外交官揭特朗普批烏克蘭腐敗 稱克里米亞屬俄 2022/03/18 前外交官揭特朗普批烏克蘭腐敗 稱克里米亞屬俄 國際關係 天然氣 俄羅斯 烏克蘭 石油 政治 外交 制裁 戰爭