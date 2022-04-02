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能源供需雙刃劍 左右國際政局

國際版 2022/04/02

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西方國家對俄羅斯實施嚴厲制裁，包括英美宣布禁止入口俄石油、歐盟國家亦逐步減少對俄能源倚賴。俄羅斯作為能源出口大國，制裁自然對其經濟帶來沉重打擊，但能源與政治關係密不可分，在俄烏戰爭下，能源亦成為俄羅斯

...

撰文 : 郭麗明

欄名 : 國金好書

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