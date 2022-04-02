借鏡「京冬奧」先進科技 建智慧城市

國務院總理李克強在兩會《政府工作報告》中，建議要善用「京冬奧」遺產。事實上，相關科技的用途並非只局限於奧運場景，「科技＋」衞生、環保、綠化、生活、出行、體育、文化等，與國家「智慧城市」建設息息相關，必然會被充分利用，提升普羅百姓的生活質素。

無獨有偶，特區政府自2020年底推出《香港智慧城市藍圖2.0》以來，一直逐步落實當中130多項措施，筆者認為「京冬奧」的科技成就，是非常值得港府借鏡的。

第24屆冬季奧運會於2月4日至23日在北京舉辦，為期17天，全球矚目。國際奧委會主席巴赫在閉幕禮發言時，多次感謝及稱讚中國，肯定「京冬奧」是「真正無如倫比」的世界體育活動，直接反映出中華民族團結的精神和力量。

俗語云：「台上一分鐘，台下十年功」，「京冬奧」的成就絕對來之不易，是國家經過了7年多艱辛籌備工作的成果。與延期至去年舉辦的東京奧運會相比，國家排除萬難，克服了新冠疫情影響，向世界如期兌現了嚴肅的舉辦承諾；盡管美國政府事前不斷興風作浪，慫恿各地政府杯葛「京冬奧」，但其奸計卻未能得逞，過百元首級嘉賓出席開幕禮，更有來自90多個國家和地區、約3,000名運動員參加比賽。

機器人定時消毒 減染疫風險

開幕禮以「一起向未來」為主題，參與者對一幕接一幕高科技的現場表演，均歎為觀止，包括美國總統拜登，他亦把握機會，遠洋透過網上視頻觀賞。事實上，出乎美國的意料之外，「京冬奧」是全球冬季奧運會有史以來收視率最高的一屆，而且「京冬奧」的成功舉辦，彰顯國家在科技發展和應用之全方位成就。舉例：

「科技＋衞生」：奧運場館內，消毒機器人定時清潔消毒，做足抗疫防疫功夫，達致比賽期間零確診。除此之外，機器人在冬奧村幾乎無處不到，這安排大大減低運動員因接觸物件而受感染的風險。

場館全綠電 實踐可持續工程

「科技＋環保」：為2008年北京夏季奧運而設的游泳場館「水立方」，被改建成為「冰立方」，供「京冬奧」冰上比賽之用，大會採用了二氧化碳跨臨界直冷製冰技術，打造出「最快冰面」；賽事期間，「京冬奧」3大賽區26個場館實現百分百綠電供應，當然一些電力供應的安全巡檢，也引入了智能協作機器人，對重點保障點位進行不間斷巡視，全力保證可靠供電。

「科技＋綠化」：實踐可持續工程，實行「不鋪張奢華，不搞重複建設」，包括重新活化廢棄的工業設施，例如興建首鋼滑雪大跳台，不少香港人仰慕的中國選手谷愛玲就是在這個跳台上摘金的。

「科技＋生活」：在冬奧村內，設有智慧卧室，提供舒適設施予運動員休息，也設有全自助餐廳，從落單、烹煮、上菜等，一條龍服務不經人手，這做法便捷之餘，亦可透過減少接觸，進行防疫。此外，運動員也可以從網上訂購食物及其他物資，由速遞機器人實行戶對戶配送；更值得令香港人驕傲的是，其中一個配送機器人是「港中大製造」的。

「科技＋出行」：「京冬奧」在3個賽區進行，分別為北京市、北京延慶和河北省張家口。大會開設京張高鐵，時速可高達350公里的無人駕駛列車，為來往各賽區的參加者提供接載服務，車上更設有實時5G通訊服務，讓記者可以爭取時間發放消息；另外，超過1,000輛氫能源汽車在「京冬奧」運行，並配備30多個加氫站，是全球最大的燃料電池汽車示範點。

逾千氫能車行駛 全球最大示範點

「科技＋體育」：大會採用不同服務機器人，以提升運動質素，例如滑雪機器人提供醫療急救服務、4K高清攝像系統「獵豹」等。「獵豹」架設在速滑館「冰絲帶」內，讓犯規行為無所遁形，而它便是中國短道速滑運動員任子威贏得男子1,000米賽事金牌的幕後判官。

先進設備直播 如親臨現場

「科技＋文化」：「京冬奧」場內外都裝有先進的多媒體設備，使全世界觀眾都能夠實時收看到超高清的比賽。以開幕典禮為例，儀式所使用的播放系統，包含LED地屏、冰瀑、冰立方、南北看台屏等顯示屏的播放，其中整個地屏LED負責顯示4個8K播放素材、冰瀑負責顯示2個8K播放素材、冰立方負責顯示1個8K播放素材，配合播控系統，實現多個播放器視頻輸出同步誤差不超過2幀，令身處全球各地的觀眾，如親臨北京鳥巢現場。

▲ 北京冬奧的成功舉辦，彰顯國家在科技發展和應用之全方位成就。（中新社資料圖片）