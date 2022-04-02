回收指示不清 市民無所適從

有沒有試過回收日本零食包裝？當你翻到包裝袋背面，看到一個日文的、正方形的回收標誌，有時這個標誌下面還會說明包裝袋、膠托等部件分別使用不同塑膠物料。若你不懂日文，就只能「估估下」該如何處理：應該放進回收桶？拿去「綠在區區」回收網絡？還是因為香港無法回收處理，只能扔進垃圾桶？

要推高回收率，環保部門經常忽視消費者這個關鍵持份者--一個決定購買甚麼產品、以及使用後如何處理的重要角色。然而，消費者往往面對產品包裝上一系列令人困惑、矛盾甚或誤導性的信息，左右做人難。

香港政府對於產品上的塑膠回收標示，沒有特定法規要求，除了常見的三角形加上1至7號塑膠號碼的標誌，還不時見到其他國家版本：有外語的、圓形的、方形的、箭嘴指向中間的、數字大於7號的，花多眼亂。

兩國際組織 提出5大原則

聯合國環境規劃署和國際消費者組織，也意識到這個全球性的問題，為提高低下的塑膠回收率（全球只有9%，香港2020年有11%），對塑膠包裝的標準、標籤和聲明進行了全球規劃和評估，涉及產品材料、生產、可回收性和末端處理等信息。該報告涵蓋全球，重點關注使用海量即棄塑膠包裝的快速消費品（FMCG）、食品和飲料產品等產業。

這兩個組織從消費者角度，提出5大原則，包括：1，提高包裝回收聲稱的透明度，包括有認證、明確易懂的回收指引；2，由政府訂立本地回收再造要求，分別出不能回收的材料；3，確保產品實際可在本地回收，才可以使用三角形的回收標誌；4，現時產品因來自不同國家，回收標誌的樣式有別，所以需要統一標示；5，執法、防止濫用情況。總括而言，就是要有清晰的回收指示，加強消費者參與回收。

較成功的例子，是澳洲及新西蘭系統（Australasian Recycling Label），除了包裝上有統一標示，釐清可回收的部件，例如是整個包裝可以回收，還是外盒可回收，內包裝不可，讓消費者正確回收，更推動生產商設計可以在地處理的包裝，而且提供網上平台，以公開透明標準，分析每個產品包裝的可回收性。

「可降解」塑膠 須清晰標示

而英國的On-Pack Recycling Label（OPRL），則要求回收指示易於理解及操作。因為供應商必須事先搞清楚產品及包裝能否在地回收，然後清晰指示消費者應該如何處理，消費者毋須再自行上網找資料、問親戚朋友、或查詢環保團體意見。

報告還特別提及新冒起的異數：「可降解」塑膠應該如何標示。所謂「可降解」，未必如廚餘般能於堆填區完全降解，也不像普通塑膠可以放心回收，若混雜於回收桶，可能污染其他塑膠回收物。

因此，聯合國環境規劃署和國際消費者組織要求，這些產品必須清晰說明能否堆肥、是否經過國際標準認證可完全降解，亦要搞清楚本地回收業是否有能力處理；報告也引用德國政府說法，對這種產品的降解表現表示質疑。

無論是傳統塑膠，還是可降解塑膠，統一、清晰易懂的標誌及回收說明，是香港回收生態中失落的拼圖。在香港，最能掌握回收業資訊，包括收集、運輸及處理系統的，應是環保署；最能分辨塑膠產品能否在地回收的，是環保署；面對「可降解」塑膠這種新趨勢，需要設立新政策的，也是環保署。

可持續發展委員會的「管制即棄塑膠公眾參與」結果公布在即，環保署應該聯同委員會，將源頭減廢、統一回收標示及完善回收通路的把關工作及承諾，加入減少塑膠的長遠政策藍圖之內。

▲ 環保署應將源頭減廢、統一回收標示及完善回收通路的把關工作及承諾，加入減少塑膠的長遠政策藍圖之內。（資料圖片）