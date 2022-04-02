「另類全民檢測」 助放寬防疫措施

經過各方努力，本港新冠疫情在最近一星期終於緩和，單日確診個案數字降至10,000宗以下。雖然疫情仍未消卻，但靠政府各部門攜手奮力合作，加上祖國大力支持物資和醫護人員的補給，在抗疫戰上似乎看見了第一道曙光。既然物資、醫護人員、隔離設施以及藥物的補給已逐漸到位，政府更應趁此機會，盡快將扭轉逆境，加快步伐令香港步出第5波疫情。

在第5波疫情早期，我們目睹安老院舍的爆疫慘況，筆者早前亦多次強烈要求政府，必須根本改善安老院舍的環境和人手等狀況。雖然現時9成安老院舍已爆疫，數以千計的長者不幸喪生，但希望政府仍盡量為未受影響的院舍長者，盡快完成疫苗接種，而仍未接種疫苗的輕症長者，應盡快接受藥物治療，以控制病毒，院舍職員則應盡量留在宿舍，以避免感染家人，造成更嚴重的社區爆發；至於外展服務醫護人員，除了為院舍長者接種外，亦可為一些輕症長者進行基本評估，避免長者在缺乏適當照顧下，病情急劇惡化而病逝。

現時政府已安排不同隔離中心，予有症狀的安老院舍長者入住，不過相關安排令長者不必要地遊走不同設施而被詬病，亦有醫護人員指出，陌生環境會影響病人適應力，令治療事倍功半。現時入住這類型隔離設施的院舍長者並不多，當局有需要制定更清楚的指引，做好醫療配套，避免長者無所適從。

長者隔離中心 須更清晰指引

在西藥治療方面，特首已多次表示，政府已購入足夠治療新冠的藥物，讓有需要人士盡快在發病5天內服用，以減低死亡率。

現時兩款新冠口服藥在公立醫院及指定診所派發，而醫管局外展隊亦會向合適的院舍患者處方，但社區內有不少長者個案，因病徵輕微，透過快速測試檢測呈陽性後，大多選擇留在家中自我隔離；他們缺乏醫療照顧，未必能及早發現病情惡化迹象，一旦錯過頭5天的治療黃金期而病情迅速惡化，將直接推高死亡率，故除指定診所外，政府亦應指定部分私家醫院門診，以及願意參與治療新冠病人的私家醫生，參與處方新冠特效口服藥。

家庭醫生亦可透過視像診症，為病人處方、速遞特效藥，以減少患者舟車勞頓，造成進一步社區傳播。由於家庭醫生對其病人較熟悉，透過視像形式處方藥物比較可行，除能善用社區醫生網絡資源，更可減輕指定診所醫護人員的負擔，縮短患者等候時間，一舉數得。

現時指定診所仍然供不應求，不少染疫市民要待數天才可成功預約求診，而一般長者亦不太熟悉這些指定診所的預約流程，家屬亦會擔心指定診所的感染風險，而拒絕帶家中長者前往，凡此種種，皆影響長者及早接受治療的機會。

關於新冠口服藥，現時有指引首先給予年過60歲、有長期病患而未曾接種疫苗的長者，但隨着疫情逐漸緩和，藥物供應充足，應盡量擴展至所有有需要的成年患者。

全港市民 連續3天進行快測

香港最近得到祖國大力支持，各地區義工已陸續為市民安排提供大量抗疫必需品，尤其是快速測試套裝，如全港大部分市民在收到檢測包後，連續3天進行快速測試，並透過現有的手機應用程式上載檢測結果，讓當局盡快隔離及治療確診患者，相信有望令確診數字節節下降。這種「另類全民檢測」雖然不及核酸檢測準確，但仍有助找出更多無症狀感染者，雖未必能達致完全壓制疫情，但有助社交距離措施有限度放寬，至少為已極度抗疫疲勞的香港人提供喘息的空間。

（文章只代表個人立場）

▲ 雖然大部分安老院舍已爆疫，但政府仍應盡快為未受影響的院舍長者完成疫苗接種。（資料圖片）