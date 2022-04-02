確診個案跌破6千 多120人不治 港聞版 2022/04/02 分享： 本港昨日新增5,823宗確診，自2月19日以來首次跌破6,000宗大關。同日再多120名染疫者離世，包括1名確診後曾自殘的精神科病人，第5波死亡個案累計7,732宗，死亡率微升至0.67%。醫管局指， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 市面漸復甦 人流增需防疫情反彈 今日 市面漸復甦 人流增需防疫情反彈 7千菲傭候來港 月薪料回落5千以下 今日 7千菲傭候來港 月薪料回落5千以下 護士毋懼「長命斜」 急送超重患者入院 今日 護士毋懼「長命斜」 急送超重患者入院 卓健醫療夥馬會 推50元門診服務 今日 卓健醫療夥馬會 推50元門診服務 你可能感興趣 市面漸復甦 人流增需防疫情反彈 今日 01:00 市面漸復甦 人流增需防疫情反彈 7千菲傭候來港 月薪料回落5千以下 今日 01:00 7千菲傭候來港 月薪料回落5千以下 護士毋懼「長命斜」 急送超重患者入院 今日 01:00 護士毋懼「長命斜」 急送超重患者入院 疫情 劉家獻 何婉霞 新冠肺炎疫情