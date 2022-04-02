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確診個案跌破6千 多120人不治

港聞版 2022/04/02

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本港昨日新增5,823宗確診，自2月19日以來首次跌破6,000宗大關。同日再多120名染疫者離世，包括1名確診後曾自殘的精神科病人，第5波死亡個案累計7,732宗，死亡率微升至0.67%。醫管局指，

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