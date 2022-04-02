7千菲傭候來港 月薪料回落5千以下

「9國禁飛令」昨日起取消，意味菲籍傭工可來港打工。有外傭中介指，當地仍有約7,000人候命來港，需時約1個月才分批抵港；也有中介相信，本地聘用外傭的月薪或降至5,000元以下，另外現時香港檢疫酒店充足

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