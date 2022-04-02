7千菲傭候來港 月薪料回落5千以下 港聞版 2022/04/02 分享： 「9國禁飛令」昨日起取消，意味菲籍傭工可來港打工。有外傭中介指，當地仍有約7,000人候命來港，需時約1個月才分批抵港；也有中介相信，本地聘用外傭的月薪或降至5,000元以下，另外現時香港檢疫酒店充足 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 市面漸復甦 人流增需防疫情反彈 今日 市面漸復甦 人流增需防疫情反彈 確診個案跌破6千 多120人不治 今日 確診個案跌破6千 多120人不治 護士毋懼「長命斜」 急送超重患者入院 今日 護士毋懼「長命斜」 急送超重患者入院 卓健醫療夥馬會 推50元門診服務 今日 卓健醫療夥馬會 推50元門診服務 你可能感興趣 市面漸復甦 人流增需防疫情反彈 今日 01:00 市面漸復甦 人流增需防疫情反彈 確診個案跌破6千 多120人不治 今日 01:00 確診個案跌破6千 多120人不治 護士毋懼「長命斜」 急送超重患者入院 今日 01:00 護士毋懼「長命斜」 急送超重患者入院 外傭 疫情 新冠肺炎疫情