護士毋懼「長命斜」 急送超重患者入院

因應疫情嚴峻，醫管局2月16日起陸續開設23間新冠指定診所，輕症確診者可透過電話預約，接受治療及支援。有前綫護士憶述，難忘跟同事協力將病情嚴重的「超重」患者送院，沿路途經「長命斜」，認為「縱然吃力，亦

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