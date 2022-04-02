護士毋懼「長命斜」 急送超重患者入院 港聞版 2022/04/02 分享： 因應疫情嚴峻，醫管局2月16日起陸續開設23間新冠指定診所，輕症確診者可透過電話預約，接受治療及支援。有前綫護士憶述，難忘跟同事協力將病情嚴重的「超重」患者送院，沿路途經「長命斜」，認為「縱然吃力，亦 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 市面漸復甦 人流增需防疫情反彈 今日 市面漸復甦 人流增需防疫情反彈 確診個案跌破6千 多120人不治 今日 確診個案跌破6千 多120人不治 7千菲傭候來港 月薪料回落5千以下 今日 7千菲傭候來港 月薪料回落5千以下 卓健醫療夥馬會 推50元門診服務 今日 卓健醫療夥馬會 推50元門診服務 你可能感興趣 市面漸復甦 人流增需防疫情反彈 今日 01:00 市面漸復甦 人流增需防疫情反彈 確診個案跌破6千 多120人不治 今日 01:00 確診個案跌破6千 多120人不治 7千菲傭候來港 月薪料回落5千以下 今日 01:00 7千菲傭候來港 月薪料回落5千以下 疫情 護士 正能量 新冠肺炎疫情